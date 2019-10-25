В Министерстве иностранных дел Украины уточнили, что в результате дорожно-транспортного происшествия в Турции пострадали пять граждан Украины, а не десять, как сообщалось ранее. Об этом сказал директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, передает УНИАН.



По его словам, несоответствие данных объясняется тем, что предыдущая информация была получена от турецких больниц, которые четко сообщили о десяти гражданах Украины. «Наш консул уточнил информацию, получил соответствующие документальные подтверждения... Выписаны трое граждан Украины, в больницах остаются, соответственно, двое», - заявил Погорельцев.

«Есть такое уточнение, что, согласно информации туристической компании «Одеон Тур», в автобусе, который попал в аварию, всего находились 12 человек - это два водителя (граждане Турции), гид, четверо граждан Российской Федерации и пятеро украинцев», - сказал Погорельцев. При этом, сообщил он, двое украинских граждан находятся в больницах, в том числе женщина - в больнице города Памуккале, мужчина - в больнице города Денизли.

«У женщины был перелом коленной чашечки, проведена операция, угрозы жизни нет, ситуация под контролем. И мужчина получил травму печени, проведена операция», - добавил Погорельцев.



Напомним, ранее местное издание Milliyet сообщило, что на юго-западе Турции микроавтобус, перевозивший украинских туристов, столкнулся с трактором, в результате чего пострадали 10 украинцев.