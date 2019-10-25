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На юго-западе Турции микроавтобус, перевозивший украинских туристов, столкнулся с трактором, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на Milliyet.

«В результате столкновения микроавтобуса и трактора пострадали оба водителя транспортных средств, турецкий гид и 10 украинских туристов», - говорится в сообщении.

Уточняется, что ДТП произошло на шоссе Денизли - Анталия. В результате столкновения микроавтобус съехал с дороги и врезался в ограду.

Пострадавшим была оказана первая медицинская помощь и отправлены в больницу города Аджипаям. По предварительным данным, состояние пострадавших удовлетворительное.

Причины ДТП выясняются.
ForUm

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