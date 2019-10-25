Значительного роста уровней загрязнения воздуха в Украине не наблюдается, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«На территории Украины содержится антициклонный характер погоды, что приводит к отсутствию осадков, слабому ветру, повышению температуры воздуха от поверхности земли до высоты 700-800 м (инверсия), отсутствию вертикального перемешивания воздуха, густым туманам. Эти факторы способствуют накоплению в приземном слое загрязняющих веществ», – говорится в сообщении.

Вместе с тем, по данным ведомства, значительного роста уровней загрязнения воздуха не наблюдается. Незначительные превышения предельно допустимых концентраций имеют место только в Днипре, Одессе, Кривом Роге, Львове и Каменском.

Концентраций оксида углерода, фенола, формальдегида, диоксида азота, диоксида серы, пыли, которые могли бы быть отнесены к высоким, сеть наблюдений гидрометеорологических организаций ГосЧС Украины не отмечает.

В ГосЧС также отметили, что с целью усиления мониторинга атмосферного воздуха в городе Киеве сеть постов (16 постов) метеонаблюдений центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского переведены на усиленный режим работы. По состоянию на 25 октября значительных превышений уровней загрязнения атмосферного воздуха не зафиксировано.

«Таким образом, синоптическая ситуация не отличается от аналогичных погодных условий в предыдущие годы, поэтому в Украине нет существенных оснований для беспокойства о состоянии воздуха», – сказано в сообщении.

По прогнозам Украинского гидрометцентра, в период с 28 по 29 октября 2019 на территории Украины ожидается улучшение синоптической ситуации.

Напомним, 24 октября в Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что состояние атмосферного воздуха в Киеве остается в своих привычных параметрах, увеличения концентрации загрязняющих веществ не зафиксировано.