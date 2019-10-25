Глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион (Алфеев) рассказал о подробностях встречи с главой с главой Американской архиепископии Константинопольского патриархата митрополитом Элпидофором (Ламбриниадисом).

Фото: РИА Новости

Комментарий владыки Илариона опубликован на сайте «РИА Новости».

«Я не был инициатором этой встречи. Она состоялась в резиденции Антиохийского архиепископа Америки Иосифа, который любезно пригласил нас обоих на обе. Этому предшествовала посредническая инициатива одного доброго православного христианина – в прошлом канцлера Антиохийской Архиепископии – Чарльза Аджалата, который является организатором моего нынешнего визита в США», – объяснил владыка Иларион.

Архиерей РПЦ отметил, что познакомился с митрополитом Элпидофором в Финляндии, а их знакомство продолжается уже 25 лет. В момент их первой встречи владыка Иларион был иеромонахом, а архиерей Фанара – диаконом.

«Беседуя в резиденции Антиохийского архиепископа в присутствии последнего, мы имели возможность – впервые после решения Константинопольского Синода о даровании автокефалии Украине и последовавшего за этим решения нашего синода о прекращении общения с Константинополем – обменяться мнениями о том, что произошло. И о том, что можно было бы сделать в данной ситуации», – продолжил глава ОВЦС РПЦ.

Митрополит Иларион надеется, что разделения в Православии, возникшие в связи с «украинским вопросом» будут преодолены.

«Мы молимся о сохранении единства Православной церкви. И надеемся на то, что возникшее разделение будет преодолено. […] Святой Дух неоднократно в истории Церкви наставлял её служителей на правильные решения. Верю, что и в наше время это возможно», – сказал митрополит Иларион.

Архиерей предположил, что его встреча с представителем Константинопольского патриархата не случайно произошла на следующий день после того, как Патриарх Варфоломей объявил о канонизации архимандрита Софрония (Сахарова).

«Верю, что отец Софроний молится за дорогую ему Русскую Церковь, которая его взрастила и воспитала, и за Церковь Константинопольскую, которая приняла его в своё лоно дважды: сначала – когда он приехал на Афон, а затем – когда, находясь в Англии, он оказался в трудных обстоятельствах. Пусть молитва этого угодника Божия поможет нам сохранить единство святых Божиих Церквей, о котором мы молимся за каждой литургией», – подчеркнул глава ОВЦС РПЦ.