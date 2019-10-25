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Женщине, похитившей младенца в пгт Коцюбинское, объявили о подозрении, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Отмечается, что речь идет о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

25 октября в помещении Ирпенского суда будет избираться мера пресечения злоумышленнице на время проведения досудебного расследования.

Напомним, 23 октября в пгт Коцюбинское 26-летняя женщина похитила 3-месячного мальчика у матери и увезла на авто в неизвестном направлении.

Задержали подозреваемую в Софийской Борщаговке по месту ее временного проживания.
ForUm

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