Электронные удостоверения водителя могут появиться уже в ноябре этого года, если к этому подготовят программное обеспечение. Об этом на брифинге заявил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров, сообщает 112 Украина.

Для того, чтобы получить электронное удостоверение водителя, необходимо будет лишь скачать мобильное приложение «ДіЯ», в котором нажать на кнопку «Получить водительское удостоверение». Его электронная версия появится автоматически, если в базах данных МВД есть вся необходимая информация.

Мобильное приложение может отказать в предоставлении доступа к электронному варианту удостоверения лишь в том случае, если в базах данных нет оцифрованного лица водителя.

Гончаров добавил, что водители, которые пользуются советским удостоверением, не смогут получить электронное. В таком случае он советует просто заменить старое удостоверение на новое.

Стоит отметить, что с появлением электронного удостоверения, другое будет действовать также.

«Это будет дополнительная опция, которая не является обязательной, которая создана как удобный сервис», - сказал Сергей Гончаров.

При остановке водителя, патрульные полицейские смогут отсканировать электронное удостоверение. Для этого государство не будет покупать дополнительные устройства, а перепрограммирует те, что есть.

Напомним, 23 октября правительство приняло ряд решений, которые позволят в ближайшее время запустить онлайн-сервис электронного водительского удостоверения и техпаспорта.