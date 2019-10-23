Правительство приняло ряд решений, которые позволят в ближайшее время запустить онлайн-сервис электронного водительского удостоверения и техпаспорта, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«Мы в правительстве хотим, чтобы государственная система работала для людей. Не мешала, а облегчала жизнь украинцев», - прокомментировал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Одной из первых частей «государства в смартфоне» будет внедрение онлайн-сервисов государственных услуг для водителей в тестовом режиме. Уже вскоре в рамках проекта «Действие» заработает мобильное приложение с этими услугами.

По словам премьера, это значит, что абсолютно все водители смогут не носить с собой права каждый день, а владельцы автомобилей еще и техпаспорта. «Это на первом этапе. Затем сделаем так, что и собственники автомобилей смогут показать техпаспорт в приложении», – отметил он.

«Наша цель до 2024 года все услуги перевести в он-лайн», - подчеркнул Гончарук.

Также правительство приняло законопроект, который позволит заказывать номера на авто через интернет у любого производителя. «Как это работает сейчас. При регистрации транспортных средств гражданин мог выбрать номерной знак исключительно из перечня, который был в сервисном центре. Выигрывали от этого коррупционеры, которые «помогали» выбрать «красивый» номер, а также крупные монополисты - производители номеров. С принятием проекта это изменится, при регистрации транспортного средства человек будет получать свидетельство о его регистрации с выбранным номерным знаком. После сможет заказывать у любого производителя нужный номер. Главное требование - соответствие номерного знака государственному стандарту», – сказано в сообщении.