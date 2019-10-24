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39 человек, найденные мертвыми в фуре на востоке Англии, были гражданами Китая, сообщает Би-би-си.

Фура с телами была обнаружена в ночь на 23 октября в графстве Эссекс. Вскоре по подозрению в убийстве был задержан водитель - 25-летний житель Северной Ирландии Мо Робинсон.

Полиция установила, что фура зарегистрирована в Болгарии, однако прибыла на британские острова из бельгийского порта Зебрюгге в Пурфлит (порт на Темзе) в административном округе Таррок около 00:30 среды по местному времени.

Около 01:40 в полицейский участок города Грейс поступил звонок от службы скорой помощи, которая уведомляла, что в промышленной зоне города найдена фура с десятками человеческих тел.
ForUm

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