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Полиция Великобритании утверждает, что изъяла 39 тел из грузовика, якобы прибывшего из Болгарии, в промышленном здании под Лондоном.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

Полиция заявила, что грузовик приехал из Болгарии и въехал в Великобританию в субботу.

Водитель автомобиля, 25-летний мужчина из Северной Ирландии, задержан по подозрению в убийстве.

39 человек, 38 взрослых и один ребенок, обнаружены мертвыми на месте происшествия, в городе Грейс, недалеко от Лондона.

«Мы сейчас идентифицируем жертв, однако это может быть длительным процессом», - сказали в полиции.

 
ForUm

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