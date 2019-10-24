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Отмена обязательной публикации законов в печатных изданиях не даст возможности задним числом подменять тексты актов благодаря электронно-цифровой подписи, объяснил министр Кабмина Дмитрий Дубилет.   

«Публикация актов будет не просто на веб-странице, как текст на каком-то новостном издании. Будет публиковаться документ с наложенной электронно-цифровой подписью (ЭЦП) с меткой времени», - написал он в Facebook.

Во-первых, по словам министра, ЭЦП дает гарантию, что этот документ невозможно изменить. Если хотя бы одна буква меняется – это легко увидеть.

Во-вторых, все видят время наложения ЭЦП на файл. Это время синхронизируется с центральными серверами АЦСК. То есть вариант, когда текст изменяется и затем на него накладывается новый ЭЦП, тоже невозможен.

«Можно ли как-то исхитриться и подделать ЭЦП? Или как-то изменить время подписи? Если несколько разбираетесь в этом вопросе, то знаете, что это практически невозможно. Если не разбираетесь, просто поверьте на слово. Если бы вдруг кто-то задал такую себе цель, даже сложно представить масштаб этой спецоперации. Если бы в Украине можно было манипулировать ЭЦП, мы бы с вами имели гораздо большие проблемы. Я помню только один скандал вокруг ЭЦП, и он был не из-за подделки подписи, а  из-за неправомерной выдачи сертификата», - рассказал Дубилет.

«Ну и, наконец, для тех, кто все же верит в старую добрую бумагу. Каждый акт, когда принимается, по закону рассылается в бумажном виде во все ключевые архивы. То есть, даже если произойдет какой-то апокалипсис или подмена, бумага сможет прийти на помощь. Итак, дорогие украинцы, пожалуйста, не волнуйтесь. Уверенно двигаемся дальше ХХ І веком», - резюмировал министр.

Напомним, правительство инициировало отмену обязательной печати законов и подзаконных нормативных актов в газете «Урядовый курьер».
ForUm

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