НАК «Нафтогаз Украины» выступает за выборочное включение отопления в Киеве, поскольку синоптики прогнозируют теплую погоду в столице.

«Не хотим портить настроение господину Кличко, но за прогнозом погоды еще неделю будет теплая погода. Ближайшее похолодание в следующий вторник - будет до +8, а уже в понедельник (4.11) прогнозируют до +11», - говорится на странице НАК в Facebook.

«К тому же, со следующей недели начинаются школьные каникулы, и отапливать пустые классы нет смысла», - подчеркнули в компании.

«Мы понимаем беспокойство за температурный режим в больницах и садах, но, возможно, стоит подойти к подключению выборочно. Чтобы киевляне могли сэкономить свои средства и не отапливать воздух», - отметили в НАК.

Напомним, мэр Виталий Кличко сообщил, что отопительный сезон в Киеве начнется 25 октября.