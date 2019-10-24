также в разделеСтолица
Появилось видео взрыва гранаты в Киеве, унесшего две жизни 32
Завтра киевское метро будет работать на час дольше 56
В Киеве семиклассница выпрыгнула из окна 4-го этажа школы 44
Похищенный под Киевом младенец найден 57
Кличко назвал дату старта отопительного сезона в Киеве 120
Полиция назвала основную версию вчерашнего взрыва в центре Киева 78
Нафтогаз не будет штрафовать ОСМД за недобор и перебор газа 84
Киев обогнал Пекин по уровню загрязнения воздуха 75
Названы имена мужчин, погибших в результате взрыва в центре Киева 61
КГГА обещает усилить меры безопасности в школах 2
В результате взрыва гранаты в центре Киева погибли двое мужчин 85
Киевских водителей снова предупреждают о туманах 15
Киев отложил на год переход на е-билеты в общественном транспорте 32
Задержан таксист, сбивший дочь президента Федерации фехтования Украины 29
В Киеве задержан мужчина, который развращал детей в школе 27
В геофизической обсерватории опровергли аномальное загрязнение воздуха в Киеве 27
«Бабье лето» в Киеве установило уже четвертый рекорд 21
В Киеве сегодня облачно с прояснениями 16

НАК «Нафтогаз Украины» выступает за выборочное включение отопления в Киеве, поскольку синоптики прогнозируют теплую погоду в столице.

«Не хотим портить настроение господину Кличко, но за прогнозом погоды еще неделю будет теплая погода. Ближайшее похолодание в следующий вторник - будет до +8, а уже в понедельник (4.11) прогнозируют до +11», - говорится на странице НАК в Facebook.

«К тому же, со следующей недели начинаются школьные каникулы, и отапливать пустые классы нет смысла», - подчеркнули в компании.

«Мы понимаем беспокойство за температурный режим в больницах и садах, но, возможно, стоит подойти к подключению выборочно. Чтобы киевляне могли сэкономить свои средства и не отапливать воздух», - отметили в НАК.

Напомним, мэр Виталий Кличко сообщил, что отопительный сезон в Киеве начнется 25 октября.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
1854 грн.
5
Теги