Отопительный сезон в Киеве начнется 25 октября, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Он отметил, что на полный запуск системы теплоснабжения, по технологии нужно 7-10 дней.

«Следующая неделя уже будет холодной, поэтому послезавтра начинаем запуск системы отопления. Наша система теплоснабжения - крупнейшая в Европе и для того, чтобы она заработала на полную мощность, технологически нам нужно примерно 10 дней. А начинаем отопительный сезон 25 октября», - сказал Кличко.

Мэр добавил, что коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» в этом году заменило свыше 80 км изношенных теплосетей и работы продолжаются. Также осуществили замену и ремонт 1500 единиц оборудования на ТЭЦ-5 и ТЭЦ.

Мэр сообщил, что договоры на закупку газа с НАК «Нафтогаз» подписаны, и «Киевтеплоэнерго» получило соответствующие номинации на газ.