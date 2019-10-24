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Директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко обнародовал видео взрыва гранаты в центре Киева, в результате которого погибли два человека.

«Эта молниеносная вспышка вдали на освещенном фрагменте видео с камеры наблюдения на углу Пушкинской и бульвара Шевченко в 22:40:05 и является тем самым взрывом гранаты, который унес жизнь двух людей», - написал он в Facebook.

Шевченко призвал беречь жизни – сдавать нелегальное оружие и взрывчатку в полицию, не носить, а не перевозить и не играть с ней.

Как сообщал ForUm, вечером 22 октября в Киеве на улице Пушкинской в результате взрыва гранаты погибли двое мужчин, а девушка получила телесные повреждения. Одним из погибших был ветеран войны на востоке Украины Виктор Дегтярев – командир подразделения «Купол» с позывным «Сэнсэй». Другим погибшим был 42-летний охранник одного из офисных зданий на улице Пушкинской Михаил Никитин. 
ForUm

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