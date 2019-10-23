Апелляционный суд Лондона обязал бывших собственников ПриватБанка Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и других ответчиков обязаны выплатить банку до 12 ноября 2019 года 10,9 млн фунтов стерлингов судебных расходов, сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Отмечается, что ответчиков обязали вернуть промежуточную выплату расходов, уплаченную им банком, по решению суда первой инстанции в прошлом году. Банк должен получить 4 млн фунтов стерлингов от Коломойского, 2 млн фунтов стерлингов от Боголюбова и 1,5 млн фунтов стерлингов от корпоративных ответчиков.

Кроме прочего, ответчики должны оплатить расходы банка за прошлогоднее слушание дела судьей Фанкортом, и средства, потраченные на апелляцию. Хотя для определения общей суммы затрат на уплату ответчиками понадобится определенное время, пока они должны уплатить 3,4 млн фунтов стерлингов до 12 ноября.

Напомним, Апелляционный суд Лондона вынес решение, которым подтвердил, что английский суд имеет юрисдикцию для рассмотрения иска ПриватБанка касательно мошенничества, совершенного по предварительному сговору лиц, против его бывших владельцев - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.