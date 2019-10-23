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Народный депутат от партии «Слуга народа» Максим Ткаченко стал советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на пресс-службу нардепа.

«В первую очередь, вижу свою роль в консультировании секретаря СНБО по социально-гуманитарным вопросам подконтрольной Украине территории. Именно эта работа будет в унисон с моей работой в комитете Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. Планов и задач для себя ставлю множество. Считаю, что впереди меня ждет много продуктивной работы», - отметил Ткаченко.

Ткаченко закончил Восточноукраинский национальный университет им. Владимира Даля, а также Луганский национальный университет Тараса Шевченка.

До 2014 года проживал в Луганске, где руководил компанией Мастер-шоу, которая занималась организацией гастролей известных артистов. Был продюсером и генеральным директором компании «Квартал-концерт».

Как сообщал ForUm, 21 октября шоумен Сергей Сивохо назначен советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.     
ForUm

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