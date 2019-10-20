Об этом он написал в Twitter.

«Только получил запрос на отсрочку. Начинаю консультации с лидерами стран ЕС по поводу того, как реагировать», — отметил Туск.

19 октября британский парламент проголосовал за поправку, которая переносит Brexit на 31 января 2020 года, если до 19 октября (включительно) парламент не примет соглашение о выходе из ЕС.

В то же время Борис Джонсон заявил после голосования, что не будет просить дополнительной отсрочки и на следующей неделе вынесет на голосование необходимые законопроекты.