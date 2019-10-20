Об этом он написал в Twitter.
«Только получил запрос на отсрочку. Начинаю консультации с лидерами стран ЕС по поводу того, как реагировать», — отметил Туск.
19 октября британский парламент проголосовал за поправку, которая переносит Brexit на 31 января 2020 года, если до 19 октября (включительно) парламент не примет соглашение о выходе из ЕС.
В то же время Борис Джонсон заявил после голосования, что не будет просить дополнительной отсрочки и на следующей неделе вынесет на голосование необходимые законопроекты.
Ранее парламент принял закон, обязывающий Бориса Джонсона продлить срок Brexit до 31 января 2020 года, если до 19 октября (включительно) парламент не примет соглашение о выходе из ЕС.
Если Джонсон откажется соблюдать закон, на него могут подать в суд.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время