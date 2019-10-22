Судьба пропавших членов экипажа судна Bourbon Rhode до сих пор неизвестна, сообщила

уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«По состоянию на сегодняшний день не получено никакого официального ответа на мои обращения по актуальной информации по поводу поиска шести граждан Украины, членов экипажа судна Bourbon Rhode. Судьба Андрея Измаильского, Александра Коршикова, Вячеслава Ковальчука, Евгения Мельгунова, Олега Кравца, Дмитрия Козырева – неизвестна», - написала она в Facebook.

Денисова обратилась к председателю Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильде Богнер и вице-президенту Международного комитета Красного Креста Жилю Карбонье с просьбой способствовать эффективному поиску пострадавших граждан Украины.

Как сообщал ForUm, президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой продолжить поиски шести пропавших граждан Украины – членов экипажа Bourbon Rhode.

Судно Bourbon Rhode, 10 членов экипажа которого украинцы, затонуло в конце сентября во время шторма в Атлантическом океане. Спасти удалось троих моряков, в том числе двух украинцев.