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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту Французской Республики Эммануэлю Макрону с просьбой продлить спасательно-поисковую операцию по шести пропавшим гражданам Украины – членам экипажа судна Bourbon Rhode, затонувшего в Атлантическом океане в конце сентября.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства, Зеленский направил письмо Макрону, в котором выразил благодарность за усилия спасательных служб.

«Но остается неизвестной судьба шести украинцев. Обращаюсь к Вам, господин президент, также и от имени семей граждан Украины, ставших жертвами этой трагедии, с просьбой продолжить спасательно-поисковую операцию и в случае необходимости принять дополнительные меры», - сказано в обращении Зеленского.

В Атлантическом океане в результате шторма пропало судно Bourbon Rhode, среди членов экипажа которого были граждане Украины.

Вскоре стало известно, что судно направлялось в Джорджтаун с Канарских островов и попало в циклон.
ForUm

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