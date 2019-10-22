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События на Афоне в связи с визитом туда Константинопольского Патриарха Варфоломея вовсе не означают, что во всех монастырях разделяют его убеждения по «украинскому вопросу.

Фото: РИА Новости

Об этом заявил секретарь Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) РПЦ по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук, сообщают «РИА Новости».

По информации греческих СМИ, во время визита Патриарха Константинопольского Варфоломея на Гору Афон его встречали представители всех местных монастырей, а во время богослужения в монастыре Ксенофонт Варфоломей упомянул главу ПЦУ Епифания как "митрополита Киевского и всей Украины". При этом сообщалось, что в совместном богослужении участвовали настоятели афонских монастырей Иверон, Ватопед, Симонопетра, Пантократор, Дионисиат, Хиландар, Ставроникита. После этого некоторые анонимные Telegram-каналы заявили о «поражении РПЦ» на Афоне.

«Настоятели монастырей встречали патриарха Варфоломея, поскольку находятся у него в подчинении, что закреплено, в том числе, и законодательством Греции. Однако протокольный факт встречи вовсе не означает, что все игумены афонских монастырей разделяют его убеждения», — сказал Якимчук.

По его мнению, об этом свидетельствует то, что сослужить Патриарху Варфоломею, а следовательно, присутствовать при поминовении им Епифания «согласились только семеро из двадцати (игуменов. — Прим. ред.), то есть меньшинство».

Он отметил, что запретить Варфоломею поминать на Афоне того, кого он хочет, не может никто. Якимчук напомнил, что РПЦ принимала подчиненное положение Афона к Константинопольскому Патриарху, когда год назад Святая гора также прекратила евхаристическое общение с Константинополем.

«Тогда эта мера вызвала определенное непонимание в среде верующих. События же последних дней подтвердили правильность решения», — заключил представитель ОВЦС.
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