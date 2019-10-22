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Из-за инцидента в аэропорту «Борисполь» в лечебное учреждение госпитализирован 1 человек, около 50 человек почувствовали ухудшение самочувствия – их осмотрели на месте, сообщает пресс-служба ГосЧС.

21 октября в 18:20 поступило сообщение, что на территории аэропорта «Борисполь» ощущается резкий запах аммиака (вероятно, в результате внесения безводного аммиака на полях вблизи аэропорта), в результате чего было приостановлен вылет самолетов.

Дежурное отделение части специальных работ по радиационной, химической и биологической защите осуществило замеры воздуха, по результатам которых выявлено наличие аммиака в воздухе (без превышения предельно допустимой концентрации). В 20:11 работа аэропорта возобновлена. При проведении замеров с 21:30 до 23:00 содержания аммиака в воздухе не обнаружено.
ForUm

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