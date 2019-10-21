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Аэропорт «Борисполь» приостанавливал обслуживание в терминалах из-за возможного рассеивания вредных веществ с содержанием аммиака. Об этом сообщается на странице аэропорта в Facebook.

Позже появилась информация, что по результатам выводов специалистов ГосЧС качество воздуха соответствует допустимым нормам. Деятельность аэропорта возобновлена. «Аэропорт «Борисполь» работает в штатном режиме», - говорится в сообщении.
ForUm

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