Аэропорт «Борисполь» приостанавливал обслуживание в терминалах из-за возможного рассеивания вредных веществ с содержанием аммиака. Об этом сообщается на странице аэропорта в Facebook.

Позже появилась информация, что по результатам выводов специалистов ГосЧС качество воздуха соответствует допустимым нормам. Деятельность аэропорта возобновлена. «Аэропорт «Борисполь» работает в штатном режиме», - говорится в сообщении.