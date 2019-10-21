Глава Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Иларион (Алфеев) предложил верующим обращаться в ОВЦС и паломническую службу РПЦ по вопросам ограничений, связанных с паломничеством в Грецию.

Фото: CC BY 2.0

Как сообщают «РИА Новости», об этом митрополит Иларион сказал в эфире передачи «Церковь и мир», отвечая на вопрос, как разобраться, можно ли поехать в Грецию в паломническую поездку, какие храмы можно посещать, где причащаться и венчаться.

«Вы можете обратиться ко мне, в Отдел внешних церковных связей, в паломническую службу Русской Православной Церкви», - сказал митрополит Иларион.

Владыка Иларион отметил, что если речь идет об отдыхе в Греции, то «к этому нет никаких препятствий».

«Но если вы едете в Грецию, чтобы участвовать в богослужениях, причащаться, то, к сожалению, мы сейчас оказываемся в такой ситуации, когда некоторая часть архиереев Элладской Церкви признала, или в дальнейшем признает (ПЦУ – ред.), а другая часть не признала и не признает», - сказал он.

Митрополит напомнил, что по решению Синода РПЦ не разрывает отношения с Элладской Православной Церковью.

«Мы будем продолжать общение с ней, в том числе евхаристическое, через тех ее архиереев, которые не согласились с признанием (Православной Церкви Украины – ред.), которые выступили или выступят против этого и которые будут сохранять то, что требуют церковные каноны», - подытожил митрополит.