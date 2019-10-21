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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об условиях возобновления боевых действий в Сирии.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на телеканал NTV.

Как известно, Турция по соглашению с Вашингтоном обязуется на 120 часов прекратить военные действия, чтобы дать возможность курдским отрядам, входящие в коалицию Силы демократической Сирии, покинуть пограничную зону безопасности.

В случае невыполнения обязательств Эрдоган пообещал лидерам Европейского Союза и США возобновить военную операцию в Сирии.

По словам президента Турции, всего за девять дней турецкой армии «удалось обезвредить 765 террористов, а также очистить территорию в 1,5 тысячи кв. м и взять под контроль 111 населенных пунктов».

Напомним, 9 октября Турция начала операцию »Источник мира» на севере Сирии, где проживают курды. 

17 октября США и Турция заключили соглашение о прекращении огня на 5 дней на севере Сирии, чтобы позволить курдским «Отрядам народной самообороны» отвести свои силы. 
ForUm

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