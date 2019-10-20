Член кабинета министров Великобритании, отвечающий за подготовку к Brexit, Майкл Гоув заявил, что Британия покинет ЕС 31 октября, несмотря на письмо правительства об отсрочке.
Об этом сообщает BBC.
По его словам, у правительства все еще есть «средства и возможности» для вывода Британии из ЕС 31 октября.
17 октября Великобритания и ЕС пришли к согласию относительно нового соглашения об условиях Brexit.
Напомним, Туск получил письмо премьера Британии об отсрочке Brexit.
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