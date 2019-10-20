Член кабинета министров Великобритании, отвечающий за подготовку к Brexit, Майкл Гоув заявил, что Британия покинет ЕС 31 октября, несмотря на письмо правительства об отсрочке.

Об этом сообщает BBC.

По его словам, у правительства все еще есть «средства и возможности» для вывода Британии из ЕС 31 октября.

17 октября Великобритания и ЕС пришли к согласию относительно нового соглашения об условиях Brexit.

Напомним, Туск получил письмо премьера Британии об отсрочке Brexit.