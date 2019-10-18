Саммит стран «Группы семи» в следующем году проведут на курорте Trump Doral, который принадлежит президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщил председатель аппарата Белого дома Мик Малвейни, передает «Голос Америки».

Комментируя соответствующее решение Белого дома, Малвейни отметил, что президент США не получит выгоды от проведения саммита, а стоимость услуг будет равна себестоимости. По словам Малвейни, идея проведения саммита G7 в Trump Doral принадлежит именно президенту США.

Он также заявил, что специальная комиссия рассматривала и другие места, но эта собственность идеально подходит для задачи и позволяет сэкономить «миллионы».

По информации американских журналистов, инспекции штата Флорида в последние годы проявляли многочисленные нарушения в Trump Doral.

Напомним, перед началом саммита «Группы семи» во французском Биаррице председатель Европейского совета Дональд Туск посоветовал лидерам G7 вместо того, чтобы приветствовать на следующей встрече представителя России, пригласить в статусе гостя Украину.