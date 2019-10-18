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Народный депутат от «Слуги народа», экс-гендиректор телеканала «1+1» Александр Ткаченко пообещал за год построить наземное метро на Троещину.

«Метро на Троещину. Это уже плохая шутка среди киевлян, новая байка перед всеми выборами. Впрочем, на самом деле реальное и эффективное решение. Могу поспорить, что наземное метро на Троещину можно запустить к концу следующего года. Так, первый поезд на Троещину поедет к концу 2020 года, и это не миф, а взвешенный анализ», - написал он в Facebook.

Это линия из 25-ти остановок, которая соединит Троещину с Борщаговкой через Центральный железнодорожный вокзал. Только семь остановок проходить сквозь саму Троещину. Начиная с ул. Милославской будут использованы линии скоростного трамвая до станции «Троещина», далее маршрут выходит на железную дорогу, через Левобережную - Березняки на Выдубичи и Лыбидскую к ж/д вокзала, где снова будет использована линия скоростного трамвая через Политехническую к Борщаговской с конечной остановкой на Кольцевой.

«Это рациональное решение, глазами киевлянина. Люди должны получить метро не через одно или два поколения, а прямо сейчас. Профессиональный подход, это когда тебе бюджет проекта в 250-300 млн долларов важнее, чем в 2,5-3 млрд долл., ты не ищешь где на этом заработать, тебе важен реализован проект. Это когда для реализации проекта подписываешь контракты не с непонятными «рогами и копытами», а с профессионалами, которые способны это сделать, заботясь за качество работы, потому что дорожат своим именем», - заявил Ткаченко.

Он добавил, что мэр Виталий Кличко войдет в историю как единственный глава Киева, не построивший ни одной станции метро за свою каденцию.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что рассматривает кандидатуру народного депутата из фракции «Слуга народа» Александра Ткаченко на должность председателя Киевской горгосадминистрации. 
ForUm

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