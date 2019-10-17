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Русская Православная Церковь прекращает молитвенное и евхаристическое общение с представителями Элладской Православной Церкви, которые признали Православную Церковь Украины.

Фото: patriarchia.ru

Такое решение было принято сегодня на Синоде РПЦ и опубликовано в заявлении на сайте patriarchia.ru.

«Священные каноны Церкви осуждают тех, кто вступает в молитвенное общение и сослужение с изверженными из сана и отлученными от общения (Апост. 10, 11, 12; I Всел. 5; Антиох. 2 и др.). В связи с этим прекращаем молитвенное и евхаристическое общение с теми архиереями Элладской Церкви, которые вступили или вступят в таковое общение с представителями украинских неканонических […] сообществ», - сказано в заявлении.

Вместе с тем сообщается, что Русская Православная Церковь сохранит молитвенную связь со всеми епископами и священнослужителями Элладской Православной Церкви, которые не признают Православную Церковь Украины.

«Мы дорожим молитвенным общением с нашими собратьями в Элладской Православной Церкви и будем сохранять с ней живую молитвенную, каноническую и евхаристическую связь — чрез всех тех архипастырей и пастырей, кто уже выступил или в дальнейшем выступит против признания (ПЦУ - ред), кто не запятнает себя сослужением с […] лже-иерархами, но явит пример христианского мужества и твердого стояния за истину Христову. Да укрепит их Господь в исповедническом подвиге, молитвами святителей Марка Эфесского и Григория Паламы, преподобного Максима Исповедника и всех тех греческих святых, которых почитали и чтут у нас, на Святой Руси», - отмечается в заявлении Синода РПЦ.

Участники Синода заявили о том, что не благословляют «совершение паломнических поездок в епархии, управляемые означенными архиереями. Соответствующая информация будет широко распространена среди паломнических и туристических организаций стран, составляющих каноническую территорию нашей Церкви».
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