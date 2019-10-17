также в разделеОбщество
Синоптик обещает Украине температуру, как в Африке 13
Журналист: Семенченко, поставленный контролировать СБУ, сам связан с ОПГ и людьми Януковича 15
Экс-нардеп Фурсин не задекларировал почти 67 миллионов 12
Нацсовет проверит «Макси-ТВ» из-за интервью Гордона с Азаровым 10
СБУ передала в ГБР результаты проверки своих сотрудников 15
В ВСУ вводят новые воинские звания 54
Лес в смартфоне: В Украине можно будет проверить законность вырубок 19
Глава РПЦ созвал экстренный синод из-за признания ПЦУ Грецией 35
Посольство Израиля отреагировало на чучело Коломойского у синагоги 28
СМИ: Матиос обставил Баканова своими людьми 24
Гладковского задержали по подозрению в злоупотреблении служебным положением 34
В Украине ввели обязательный аудит автодорог 26
НАБУ задержало Гладковского после попытки покинуть Украину 345
Экс-замминистра экономики подозревают в подрывной деятельности в пользу РФ 36
У Зеленского перепутали Латвию с Литвой 25
РФ увеличила задержки украинских судов на Азове 24
Рада решила доплачивать украинцам за разоблачение коррупционеров 196
РФ отправила на оккупированный Донбасс очередной «гумконвой» 17

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия анонсировал законопроект об уголовной ответственности за клевету о якобы совершении коррупционных действий. Об этом он сказал журналистам, отвечая на вопрос по поводу закона об обличителях коррупции и того, что некоторые называют его «законом о стукачах», сообщает УНИАН.

Депутат отметил, что в настоящее время есть много людей, которые знают о коррупционных действиях, но боятся сообщать об этом в правоохранительные органы. «Есть такая гипотеза у нас, что если материально стимулировать этих людей, то они будут меньше бояться, более тщательно собирать информацию и получать материальное вознаграждение. Сработает ли это в нашем обществе или нет - это гипотеза, гипотеза либо валидизируется, либо опровергается», - сказал Арахамия.

В то же время, говоря в контексте этого закона о возможности анонимных сообщений, депутат отметил: «С анонимами есть вопрос. И мы уже договорились, что мы внесем отдельный законопроект о внесении изменений в УПК - об усилении ответственности за предоставление недостоверной информации. Уголовную ответственность. Сейчас там штраф, 6 месяцев условно. Надо делать уголовную ответственность: три года, например, тюрьмы, если люди просто будут клевету делать».

Таким образом, считает Арахамия, это демотивирует людей, которые захотят «анонимками» решать собственные дела.

Как сообщалось, 17 октября Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении коррупции» в отношении обличителей коррупции».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

5
Теги