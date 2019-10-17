Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия анонсировал законопроект об уголовной ответственности за клевету о якобы совершении коррупционных действий. Об этом он сказал журналистам, отвечая на вопрос по поводу закона об обличителях коррупции и того, что некоторые называют его «законом о стукачах», сообщает УНИАН.

Депутат отметил, что в настоящее время есть много людей, которые знают о коррупционных действиях, но боятся сообщать об этом в правоохранительные органы. «Есть такая гипотеза у нас, что если материально стимулировать этих людей, то они будут меньше бояться, более тщательно собирать информацию и получать материальное вознаграждение. Сработает ли это в нашем обществе или нет - это гипотеза, гипотеза либо валидизируется, либо опровергается», - сказал Арахамия.

В то же время, говоря в контексте этого закона о возможности анонимных сообщений, депутат отметил: «С анонимами есть вопрос. И мы уже договорились, что мы внесем отдельный законопроект о внесении изменений в УПК - об усилении ответственности за предоставление недостоверной информации. Уголовную ответственность. Сейчас там штраф, 6 месяцев условно. Надо делать уголовную ответственность: три года, например, тюрьмы, если люди просто будут клевету делать».

Таким образом, считает Арахамия, это демотивирует людей, которые захотят «анонимками» решать собственные дела.

Как сообщалось, 17 октября Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении коррупции» в отношении обличителей коррупции».