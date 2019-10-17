В Русской Православной Церкви сегодня собрали срочный Священный Синод по «украинскому вопросу».

Фото: Данилов монастырь / mospat.ru

Внеочередное заседание возглавляет Предстоятель РПЦ Патриарх Кирилл, сообщает patriarchia.ru.

«Сегодня мы открываем чрезвычайное внеочередное заседание Синода, посвященное рассмотрению вопросов, которые возникли в общеправославной повестке дня в связи с ситуацией вокруг Украины и Украинской Православной Церкви — ввиду известных вам действий Константинопольского Патриархата и возможных дальнейших действий как Константинопольского Патриархата, так и других Церквей, связанных с признанием ПЦУ», - сказал Патриарх членам Синода.

Предстоятель РПЦ призвал участников Синода при принятии решений учесть ответственность за сохранение православного единства.

«Вы понимаете, что данная тема затрагивает саму суть межцерковных отношений и ее негативное развитие может нарушить всеправославное единство. Поэтому с полной ответственностью за сохранение православного единства и с полной ответственностью перед нашими верующими людьми, перед нашим духовенством и епископатом мы должны принять сегодня решение по тем вопросам, о которых я сказал. И да поможет нам Господь!», - подчеркнул Патриарх Кирилл.

Как сообщалось, постоянным членом Священного Синода является Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий.