также в разделеРелигия
Элладская и Русская Церкви ведут неофициальные переговоры по урегулированию кризиса в Православии 12
Греческие СМИ пишут о хаосе в Элладской Церкви из-за признания ПЦУ 11
В Херсон на семинар, посвященный 25-летию тюремного служения, прибыли священники УПЦ со всей Украины 12
В РПЦ заметили, что в ПЦУ делают шаги к объединению с католиками 8
В Молдову из Киева 21 октября прибудет чудотворная икона Богородицы 9
В Киеве верующие возмущены увольнением врача за паломничество в Святогорскую лавру 28
Запорожский священник УПЦ поддерживает женщин и малолетних заключенных СИЗО 16
В УПЦ к празднику Покрова Богородицы собирают средства для тяжелобольных детей 11
В Церкви издали книгу об общинах сестер милосердия XIX - начала ХХ веков 9
Священники УПЦ поздравили ветеранов с днем освобождения Запорожья от немецко-фашистских захватчиков 14
В Святогорской лавре рассказали, как правильно относиться к современным гаджетам 35
Ковчег с частицей мощей и икону святого Николая доставят в храмы Хмельниччины 30
Управделами УПЦ рассказал о трех вещах, которые нельзя делать верующим 25
В РПЦ рассказали о своих интересах за рубежом 7
Архиерейский Собор Элладской Церкви заявил, что решение по признанию ПЦУ является окончательным 37
В Церкви рассказали, что помогает победить зло 18
Патриарх Кирилл признался, что его дед прошел 46 тюрем и 7 ссылок 13
В УПЦ поставили «диагноз» Фанару – желание власти над Православным миром 17

В Русской Православной Церкви сегодня собрали срочный Священный Синод по «украинскому вопросу».

Фото: Данилов монастырь / mospat.ru

Внеочередное заседание возглавляет Предстоятель РПЦ Патриарх Кирилл, сообщает patriarchia.ru.

«Сегодня мы открываем чрезвычайное внеочередное заседание Синода, посвященное рассмотрению вопросов, которые возникли в общеправославной повестке дня в связи с ситуацией вокруг Украины и Украинской Православной Церкви — ввиду известных вам действий Константинопольского Патриархата и возможных дальнейших действий как Константинопольского Патриархата, так и других Церквей, связанных с признанием ПЦУ», - сказал Патриарх членам Синода.

Предстоятель РПЦ призвал участников Синода при принятии решений учесть ответственность за сохранение православного единства.

«Вы понимаете, что данная тема затрагивает саму суть межцерковных отношений и ее негативное развитие может нарушить всеправославное единство. Поэтому с полной ответственностью за сохранение православного единства и с полной ответственностью перед нашими верующими людьми, перед нашим духовенством и епископатом мы должны принять сегодня решение по тем вопросам, о которых я сказал. И да поможет нам Господь!», - подчеркнул Патриарх Кирилл.

Как сообщалось, постоянным членом Священного Синода является Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/осень
1944 грн.
14
Теги