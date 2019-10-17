На западе Саудовской Аравии произошла большая дорожная авария с участием автобуса и грузовика, в результате которой погибли по меньшей мере 35 человек.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на SPA.

«Тридцать пять жителей погибли, еще четверо получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия в провинции Медина в Саудовской Аравии в эту среду», - говорится в сообщении.

В ходе инцидента столкнулись автобус, перевозивший граждан азиатских и арабских стран, и грузовик. Отмечается, что ДТП произошло из-за неисправности автобуса. Раненые были срочно госпитализированы.

Детали трагедии уточняются.