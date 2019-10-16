По предварительным подсчетам, всего в кадровые службы органов прокуратуры поступили заявления на прохождение аттестации от 96% прокуроров, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что прием заявлений завершился в 18:00 15 октября 2019, продолжают также поступать заявления, отправленные по почте.

Так, работать в Офисе генерального прокурора намерены 80% прокуроров Генеральной прокуратуры. Они начнут процесс аттестации первыми по тестированию на знание и умение применить закон.

Все прокуроры Винницкой, Запорожской и Черновицкой областей изъявили желание пройти аттестацию. К тому же 99% прокуроров хотели бы работать в органах обновленной прокуратуры на Волыни, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской и Черкасской областях. В остальных областях этот показатель превышает 90%.

Аттестация прокуроров состоит в проверке профессиональных компетенций, общих способностей, а также соответствия требованиям профессиональной этики и добродетели. Конечная цель реформы - создание эффективной независимой прокуратуры, которой доверяет общество.

Напомним, генпрокурор Руслан Рябошапка намерен до конца текущего года осуществить большую часть работ по реорганизации прокуратуры в Офис генпрокурора.