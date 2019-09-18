Генпрокурор Руслан Рябошапка намерен до конца текущего года осуществить большую часть работ по реорганизации прокуратуры в Офис генпрокурора.

Об этом он сказал во время выступления на комитете по вопросам правоохранительной деятельности, сообщает Укринформ.

«Для нас критический дедлайн – это Новый год. К концу года мы бы хотели бы провести львиную долю работы по реорганизации Офиса генерального прокурора, утверждение новой структуры, численности и переформатирования центрального аппарата», - сказал Рябошапка.

Отвечая на вопрос, какие специализированные прокуратуры он планирует создать, Рябошапка отметил, что это будет подразделение, которое будет заниматься расследованием экономических преступлений.

«Другое направление, которое мы для себя определили, - это специализированная прокуратура, но специализация в виде департамента. Это экономика – то, что связано с банками, с государственными предприятиями, экологические преступления категории, которые наносят вред окружающей среде, которые связаны с добычей ресурсов – добыча газа, янтарь, лес», - резюмировал генпрокурор.

Кроме того, Рябошапка предлагает ввести ежегодное оценивание работы прокуроров вместо трехлетнего.

«Что касается трехлетнего цикла оценки работы прокуроров, то мне кажется, что это слишком много, слишком долгий период – в течение трех лет наблюдать, оценивать и потом принимать решение», - сказал генпрокурор.

Он считает целесообразным ввести ежегодное оценивание работы прокуроров.

«У нас и на государственной службе так же есть подход ежегодного оценивания. Я думаю, что мы так же могли бы справиться с ежегодной оценкой работы прокуроров», - предположил Рябошапка.

Как сообщалось, 10 сентября Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроект №1032, который предусматривает реформу прокуратуры.

Законопроект, в частности, предусматривает ликвидацию Главной военной прокуратуры, Генпрокуратура переименовывается в Офис генерального прокурора, а все прокуроры должны пройти переаттестацию. Их количество должно уменьшиться с 15 до 10 тысяч. Также планируется поднять заработную плату прокурорам.