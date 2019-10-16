В Русской Православной Церкви презентовали книгу «Общины сестер милосердия Российской империи в 1844-1918 гг. Энциклопедический справочник».

Фото: diaconia.ru

Как сообщает patriarchia.ru, книга представляет подробную информацию об общинах сестер милосердия, существовавших в середине XIX — начале ХХ веков, и является первым полным описанием истории служения сестер милосердия того времени.

«Главная радость в нашей жизни — это радость любви. И это книга — свидетельство о любви, которая была в то время, когда наша страна шла сложным путем испытаний. Очень много людей шли против течения, помогали нуждающимся и являли христианскую любовь. Мы знаем о подвиге преподобномученицы Елисаветы, об известных общинах сестер милосердия, но, к сожалению, об очень многих нам практически ничего не известно. Благодаря этой книге мы узнаем о географии любви […] в середине XIX и начале XX века», - сказал глава Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ епископ Пантелеимон.

Служение милосердия, которое осуществляли сестры, по словам епископа Пантелеимона, является одной из основ той социальной работы, которую Церковь делает сейчас.

«Социальное служение заключается не в том, чтобы привлечь деньги и помочь большему количеству нуждающихся, а в том, чтобы привлечь как можно больше православных христиан к служению Любви», — подчеркнул он.

Отдельно в книге описана деятельность общин, как в мирное время, так и в военное. Также приведены сведения о закрытии общин после революционных событий 1917 года. Книга содержит большое количество фотографий, иллюстрирующих жизнь самих сестер и общин.

Вторая часть книги содержит 127 статей о каждой из общин в алфавитном порядке по городам, где они располагались. Также в конце книги есть карта с расположением всех этих общин.

Справочник может быть интересен как специалистам, так и всем, кто интересуется историей XIX — начала XX века.