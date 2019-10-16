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Международный валютный фонд ввел новую экономическую классификацию стран, согласно которой Украина входит в группу Emerging and Developing Europe («Новая и развивающаяся Европа»), а группу СНГ ликвидировали.

Об этом сообщается на сайте МВФ, передает «Экономическая правда».

Согласно изменениям, начиная с октября, 4 страны СНГ - Украина, Россия, Беларусь, Молдова - включены в региональную группу «Новая и развивающаяся Европа».

Другие 8 стран - Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, которые входили в региональную подгруппу Кавказ и Центральная Азия (ССА), объединяются с Ближним Востоком, Северной Африкой, Афганистаном и Пакистаном (MENAP) и сформируют новую региональную группу Ближнего Востока и Центральной Азии (MECA).

Напомним, Международный валютный фонд ожидает роста ВВП Украины в 2019 году на уровне 3,0%, что является лучшим показателем на текущий год, чем прогнозировалось шесть месяцев назад.
ForUm

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