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Международный валютный фонд ожидает роста ВВП Украины в 2019 году на уровне 3,0%, что является лучшим показателем на текущий год, чем прогнозировалось шесть месяцев назад.

Об этом говорится в обнародованном во вторник докладе «Перспективы мировой экономики», сообщает Укринформ.

Так, по последним оценкам специалистов Фонда, реальный уровень ВВП Украины до конца нынешнего года прогнозируется на уровне 3,0%. В апрельском докладе он составлял 2,7%.

Между тем, МВФ подтвердил свой прогноз для Украины на 2020 год на уровне 3,0%, что соответствует оценкам, озвученным в апреле.

По другим данным обнародованного прогноза по Украине, индекс потребительских цен в этом году достигнет отметки 8,7, а в следующем уменьшится до 5,9. Баланс текущих счетов будет оставаться отрицательным на уровне минус 2,8% в 2019 году и минус 3,5% в 2020-м. Уровень безработицы в Украине уменьшится с 9,0% (в прошлом году) до 8,7% в 2019 году и 8,2% в следующем году.

По сравнению с другими странами в группе развивающихся рынков в Европе Украина имеет средние показатели. Так, самый высокий рост ВВП в 2019 году прогнозируется в Венгрии (4,6%), самый низкий уровень - в Турции (0,2%). Средний показатель по группе составляет 1,8%.
ForUm

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