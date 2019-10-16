В Нидерландах полиция обнаружила семью, которая провела девять лет в подвале, «ожидая конца света». Полицейские узнали о ней только после того, как старший сын из семьи появился в местном пабе, сообщает ВВС Украина.

В подвале находились 58-летний мужчина и его шесть детей – в возрасте от 16 до 25 лет. Они проживали на ферме в северной провинции Дренте.

Их нашли после того, как сын заказал пиво в баре в соседнем селе Райнерволд, а потом сообщил работникам, что ему нужна помощь, сообщает телерадиокомпания RTV.

Свидетели сообщили, что юноша выглядел растерянным.

«Он заказал пять сортов пива и выпил их. Потом я пообщался с ним, и он рассказал, что убежал и нуждается в помощи... тогда мы вызвали полицию», - сказал владелец бара Крис Вестербек.

Он добавил: «У него были длинные волосы, грязная борода, носил старую одежду и выглядел растерянным. Он сказал, что никогда не ходил в школу и не был у парикмахера девять лет».

Он рассказал, что имеет братьев и сестер, которые жили на ферме. Сказал, что он старший и хочет покончить с тем стилем жизни, которым они живут».

Тогда полицейские посетили отдаленный хутор и провели обыск. Они обнаружили скрытые лестницы за шкафом в гостиной, которые вели вниз в подвальное помещение, где жила семья.

Хозяйство семьи, которое частично скрыто за рощей, имело большой участок для выращивания овощей и козу.

Местный почтальон заявил, что никогда не доставлял писем к этому дому.

Местные жители начали распространять эту новость, и один репортер опубликовал изображение фермерского дома, сказав, что его попросили держаться на расстоянии.

Полиция Дренте подтвердила, что 58-летний мужчина был арестован и находится под следствием после отказа в сотрудничестве.

Дом фермы и прилегающие территории были ограждены ограничительной лентой.

Пока неясно, что случилось с матерью детей.