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Миссионерская работа Русской Православной Церкви ведется в разных странах, и богослужение совершается на разных языках.

Фото: ВВС

Об этом сказал глава Синодального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион (Алфеев), сообщает «ТАСС».

«Я возглавлял в течение шести лет Венгерскую епархию нашей Церкви, и там в большинстве приходов богослужение совершается на венгерском языке. А в Японской автономной Церкви богослужение совершается на японском языке, в Молдавии — на молдавском языке. В приходах дальнего зарубежья практика разная: там, где большинство прихожан русские, используется церковнославянский язык, и проповедь звучит по-русски. Где большинство прихожан принадлежит к местному населению — там, соответственно, и богослужение, и проповедь совершаются на местном языке. Так что такая практика у нас уже существует», - сказал митрополит.

Глава Синодального отдела внешних церковных связей РПЦ рассказал о главных принципах, на которых построена миссионерская работа за рубежом.

«Наша миссионерская стратегия в дальнем зарубежье построена на двух основных принципах. Один принцип заключается в том, что мы занимаемся окормлением нашей паствы, то есть тех людей, которые уже принадлежат к нашей Церкви. А другой принцип заключается в том, что мы открыты представителям других традиций, которые желают к нашей Церкви примкнуть, — вне зависимости от их национальности, от их языка, мы их принимаем с любовью. При этом мы не занимаемся тем, что называется прозелитизмом, — мы не ходим по храмам других конфессий и не говорим, что наша вера истинная, а ваша — нет. Но когда люди к нам приходят, мы, конечно, открываем перед ними двери и не скрываем того, что считаем именно свою веру истинной, а не какую-то другую», - отметил он.

Митрополит Иларион сообщил, как развиваются Патриаршие экзархаты в Западной Европе и Юго-Восточной Азии, созданные в конце прошлого года.

«Если говорить о Патриаршем экзархате Юго-Восточной Азии, то он был создан в ответ на нужды и чаяния наших людей, и он развивается очень динамично. Я не так давно посещал Филиппины и участвовал в богослужении, на котором было немало и прихожан-филиппинцев, и священнослужителей-филиппинцев.

Патриарший экзархат Западной Европы тоже динамично развивается, открываются новые приходы — буквально на каждом или почти каждом заседании Синода мы принимаем решение об открытии новых приходов. И все это связано с тем, что интерес к Церкви не уменьшается, а возрастает — мы наблюдаем это и в нашем отечестве, и за его пределами», - подчеркнул владыка.
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