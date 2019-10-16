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На внутренней жизни Русской Православной Церкви, включая ее самоуправляемую часть Украинскую Православную Церковь, разрыв с Константинополем никак не сказался никак.

Фото: ТАСС

Об этом сказал глава Синодального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион (Алфеев), сообщает «ТАСС».

«Как мы жили, так и продолжаем жить, как служили — так и продолжаем служить, как мы праздновали Пасху и другие великие праздники — так и продолжаем праздновать. Мы не почувствовали какого-либо ущерба, произошедшего от этого разрыва.

Константинопольский патриархат совершил большую ошибку, и он продолжает настаивать на этой ошибке, требуя признания Православной Церкви Украины от других Поместных Церквей», - сказал митрополит.

Владыка Иларион отметил, что ПЦУ не объединила, а разделила верующих в Украине.

«Мы видим, что ПЦУ не состоялась как Церковь. […] Она уже за несколько месяцев своего существования успела разделиться на две части, и церковный народ не пошел за этой группой.

Патриарх Варфоломей предполагал, что епископат канонической Украинской Православной Церкви примкнет к этой группе, как только она получит томос об автокефалии. Томос был получен, но епископат остается сплоченным вокруг Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, архиереи Украинской Церкви заявили о желании сохранять единство с Русской Православной Церковью, о том, что их полностью удовлетворяет нынешний статус Церкви. Совершенно очевидно, что преодоления разделения не произошло, а, наоборот, происходит углубление», - подчеркнул он.

Митрополит Иларион считает, что, «вряд ли можно рассчитывать, что Константинополь отзовет томос, который он выдал. Конечно, Константинопольский Патриарх отозвал решение одного из своих предшественников трехсотлетней давности, но мы не воспринимаем всерьез подобного рода действия и считаем их ничтожными с канонической точки зрения. Я думаю, что говорить о каком-то улучшении ситуации и исцелении нанесенной раны преждевременно. По-видимому, пройдет какое-то время, прежде чем Православные Церкви совместно найдут решение сложившейся ситуации».

Он сообщил, возможен ли диалог с Фанаром и в каком формате вести всеправославное обсуждение «украинского вопроса».

«Мне трудно сейчас говорить о формате, потому что я не вижу готовности со стороны Константинополя вообще вести диалог. Мы видим только действия, направленные на то, чтобы это поспешно совершенное деяние было признано другими Православными Церквами, а это путь тупиковый, потому что все равно значительная часть Церквей его не признает, а соответственно, этими признаниями можно только углубить раскол, который уже сформировался», - подчеркнул митрополит.
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