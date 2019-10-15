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Старт отопительного сезона в Украине состоится вовремя и без особых проблем, исключением являются лишь два города - Смела в Черкасской области и Новый Раздел на Львовщине. Отопление в этих городах включат на несколько дней позже запланированного. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в своем видеоблоге в воскресенье, 14 октября, сообщает УНИАН.

«Я сейчас с уверенностью могу сказать, что во всех городах отопительный сезон начнется без особых проблем. Исключением являются только два города - это Смела и Новый Раздел. Там еще остаются определенные технические сложности и проблемы и, возможно, на несколько дней отопление начнется позже», - сказал он.

По его словам, трудности связаны прежде всего с тем, что услуги предоставления отопления в этих городах осуществлялись частными компаниями, структурами, «которые своими действиями создали критические ситуации».

Впрочем, Гончарук уверяет, что правительство нашло решение проблемы в обоих случаях. 

Отметим, что отопительный сезон в Украине обычно начинается 15 октября. Однако, отопление включается только тогда, когда на протяжении трех дней среднесуточная температура опускается ниже +8°C.
ForUm

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