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Позицию Русской Православной Церкви по вопросу о признании Элладской Церковью новой Церкви Украины (ПЦУ) сформулирует Священный Синод.

Фото: Официальное оглашение итогов Архиерейского Собора Элладской Церкви в Греции / РИА Новости

Об этом заявил замглавы синодального Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов, сообщает «Интерфакс».

«Итак, решение Элладской Церкви - одобрить предложение (ее главы – ред.) архиепископа Иеронима о признании ПЦУ. Несмотря на просьбы ряда иерархов воздержаться от немедленного принятия решения. Будем внимательно изучать принятые решения. Оценку им и их последствиям для православного мира, для межцерковных отношений даст Священный Синод Русской Православной Церкви», - заявил замглавы синодального Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов.

По его словам, очередное заседание Синода состоится в скором времени, осенью.

Таким образом, он откликнулся на поступившие из Афин сообщения о том, что Собор иерархов Элладской Церкви признал право Константинопольского патриарха предоставлять автокефалию.

Также решение о признании Элладской Церковью ПЦУ прокомментировал глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ РПЦ Владимир Легойда в своем Телеграм-канале.

«Священный Синод Русской Православной Церкви всесторонне изучит данное решение и на ближайшем заседании даст ему каноническую оценку, в том числе в части возможных последствий данного решения для отношений между Русской Православной Церковью и Элладской Церковью», - написал он.
ForUm

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