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Центральная избирательная комиссия назначили на 22 декабря 2019 года первые местные выборы в 86 объединенных территориальных громадах.

Соответствующее решение приняли на заседании комиссии в пятницу, сообщает Укринформ.

«Рассмотрев обращение 21 областной государственной администрации относительно принятия Комиссией решения о назначении первых местных выборов в связи с образованием объединенных территориальных громад, Комиссия установила их соответствие требованиям Конституции Украины и законов Украины, а также Порядка назначения первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, и назначила на воскресенье, 22 декабря 2019 года, первые выборы в 86 объединенных территориальных громадах (1 городской, 16 поселковых, 69 сельских ОТГ)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Винницкой области такие выборы пройдут в 3 объединенных территориальных громадах, в Волынской области - в 2 ОТГ, в Днепропетровской области - в 5 ОТГ, в Донецкой области - в 1 ОТГ, в Житомирской - в 1 ОТГ, в Закарпатской области - в 9 ОТГ, в Запорожской области - в 8 ОТГ, в Ивано-Франковской области - в 6 ОТГ, в Киевской области - в 2 ОТГ, в Кировоградской области - в 6 ОТГ, в Луганской области - в 1 ОТГ, в Николаевской области - в 2 ОТГ, в Одесской области - в 5 ОТГ, в Полтавской области - в 6 ОТГ, в Ривненской области - 9 ОТГ, в Тернопольской области - в 4 ОТГ, в Харьковской области - в 4 ОТГ, в Херсонской области - в 2 ОТГ, в Хмельницкой области - в 4 ОТГ, в Черновицкой области - в 1 ОТГ, в Черниговской области - в 5 ОТГ.

Кроме этого, ЦИК объявила начало избирательного процесса первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых, городских голов со 2 ноября 2019 года.
ForUm

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