В Русской Православной Церкви назвали 7 главных правил, которые помогают побороть печаль.

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Об этом рассказал глава Синодального отдела РПЦ по благотворительности епископ Пантелеимон, сообщает «Фома».

По его словам, первым правилом с целью создания фундамента для радости может быть навык самоукорения. Основываясь на «Душеполезных поучениях» аввы Дорофея, владыка отметил, что в любом конфликте с другими людьми человек должен искать свою вину, тогда он обретет спокойствие и радость. В случае если человек пока не видит своей вины, ему стоит вспомнить, не оскорбил ли он кого-то в прошлом.

Согласно второму правилу от епископа Пантелеимона, путь к радости лежит через скорби.

«Неиспытанная скорбью радость – не подлинная радость. Если понимать смысл страданий, без которых невозможна человеческая жизнь, и принимать их, то радость возможна и в скорби. Можно сострадать другим и каяться со слезами, но при этом пребывать в радости», – отметил архипастырь.

Третье, четвертое и пятое правила, согласно епископу Пантелеимону, говорят о том, что радость по своему качеству должна быть общей, целомудренной и вечной.

«Важно не стремиться к личной и эгоистичной радости, забирая что-то у других. Целомудрие противится услаждению только плоти, что является грехом. Мы должны стремиться к радости постоянной, вечной, а не к острым переживаниям», – подчеркнул владыка.

Согласно шестому правилу, радость можно приумножить, если ею поделиться с окружающими.

«Делиться радостью не значит эгоистично, не обращая внимания на других, в эйфории изливать бурный поток восторгов на скорбящих и печальных. Делиться радостью значит снисходить в глубину несчастья других, принимать их боль в свое сердце и тактично помогать выпутаться из сетей уныния другому человеку», – пояснил священнослужитель.

В этом плане, добавил иерарх, научиться умножать радость можно, участвуя в церковных проектах милосердия.

Последнее правило для радости от владыки Пантелеимона – она должна быть Евхаристичной.

«Основа радости – соединение со Христом. Наша радость должна быть соединена с благодарностью Богу, памятью о благодеяниях Божиих. Такая радость может быть критерием – подлинная радость только то, что совместимо с Евхаристией», – сказал владыка.

Епископ Пантелеимон также отметил, что потеря радости может быть связана не только с грехами или бедой, но и с усталостью и психической болезнью. По его словам, важно уметь различать эти состояния.