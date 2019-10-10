Встреча Владимира Зеленского с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, запланированная в Нью-Йорке, не состоялась по вине Украины, однако это не подразумевало никаких дипломатических жестов.

Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко на совместной пресс-конференции с нидерландским коллегой, сообщает «Европейская правда».

Министр признал, что переговоры Зеленский-Рютте стояли в графике обоих политиков на полях Генассамблеи ООН в сентябре.

«Действительно, встреча была запланирована. К большому сожалению, чисто по техническим причинам она не состоялась, и это произошло из-за неорганизованности и проблем с украинской стороны. Нидерландская сторона была готова (к переговорам)», - пояснил он.

Пристайко не стал уточнять, в чем заключались эти проблемы, добавив, что «в Нью-Йорке (на ГА ООН) это, к сожалению, случается». Между тем, из собственных источников ЕП узнала, что переговоры с Рютте наложились на затянувшуюся встречу Зеленского с Меркель.

Министр во время пресс-конференции отдельно принес публичные извинения нидерландской стороне.

«Мы приносим свои извинения и постараемся организовать такую ​​встречу в ближайшее время. Поверьте мне, ничего, никаких дипломатических жестов здесь не было - чисто техническая невозможность соединить две делегации», - пояснил он.

Глава МИД Нидерландов Стефан Блок добавил, что в среду во время визита в Киев он провел встречу с Зеленским.