Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что будет держать на контроле вопросы финансирования строительства международного аэропорта в Днипре. Отвечая на вопросы представителей СМИ во время пресс-марафона о том, что в проекте государственного бюджета на следующий год не предусмотрены средства на строительство аэропорта, которое глава государства назвал приоритетным, он отметил, что финальный вариант проекта госбюджета еще будет обсуждаться.

«Это не финальный бюджет. Мы договорились, что мы – одна команда, и финальный бюджет мы будет проговаривать вместе с министром финансов и премьер-министром. Они еще ко мне не приходили с финальным бюджетом», - отметил Зеленский.

Он также добавил, что строительство аэропорта не откладывается – его будут строить в 2020 году.

Кроме того, президент заявил, что сейчас идет аудит качества ремонтных работ на автодорожном мосту № 2 (Новый мост) в городе Днипре, поэтому вопрос продолжения сотрудничества с мэром Борисом Филатовым остается открытым.

Глава государства сообщил, что результаты аудита будут обнародованы в ближайшее время. «Вопрос моста в Днипре остался. Практически мы готовы. То есть независимую комиссию мы отправили – люди поехали, привезли информацию, подготовили ее. Осталась фактически неделю. Есть все ответы, что там было сделано и чего даже не планировалось делать», - сказал Зеленский.

Он отметил, что после изучения результатов этого аудита будут приняты определенные решения. «Я хочу посмотреть полностью (этот отчет, - ред.), и после этого разговаривать с господином Филатовым. Или больше не разговаривать с господином Филатовым. В любом случае обсудим с ним этот вопрос по мосту», - добавил Президент.

Напомним, ранее Зеленский обещал, что деньги на аэропорт в Днипре будут.