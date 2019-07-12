также в разделеПолитика
Порошенко о новой люстрации: Подозрительно совпадает с «санкционными списками» РФ 12
Послы G7 раскритиковали идею Зеленского о люстрации 23
Зеленский хочет, чтобы дорогу на Кривой Рог отремонтировали побыстрее 33
Ураган на Закарпатье: Зеленский поручил Кабмину срочно помочь 50
Савченко не пустили в агиттур на Донбасс 35
В Раде объявили о закрытии десятой сессии VIII созыва 40
Североатлантический совет НАТО посетит Украину 30-31 октября 22
Беспредел днепропетровских налоговиков довел до акций протеста 39
Крымчанин судится с Кабмином из-за правил пересечения админграницы 35
Зеленский подумает, подписывать ли Избирательный кодекс 386
Дуда просит Зеленского возобновить эксгумации поляков в Украине 27
У Зеленского подтвердили разговор с Путиным 80
Климкин прокомментировал решение ВР по его отставке словами песни 80
Путин ответил на предложение Зеленского о встрече 96
В Кремле заявили о разговоре Путина с Зеленским по телефону 83
У Зеленского вслед за Кабмином заявили с снижении цены на газ 42
Рада снова провалила отставку Климкина 43
Путин ответил на вопрос о Медведчуке и «нормандском формате» 226

Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с планом реконструкции международного аэропорта в Днипре, основная составляющая которой – строительство новой взлетно-посадочной полосы.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

Зеленскому представили три варианта реконструкции аэропорта. Было отмечено, что наиболее приемлемым является проект, предусматривающий строительство взлетно-посадочной полосы на месте старой. Другие варианты содержали предложение строительства полосы на новой территории, что требовало дополнительной работы по отводу земель, а следовательно, увеличение стоимости проекта и сроков.

«Мы сделаем и поможем вам. Средства будут, потому что мы понимаем, что такое для города-миллионника аэропорт», - сказал Президент.

Новая взлетно-посадочная полоса, соответствующая современным стандартам, будет иметь длину 2900 м с возможностью продления до 3200 м.

Для строительства новой полосы на месте старой нужно полтора-два года. Тендер на разработку проекта реконструкции комплекса аэропорта в Днипре планируется на следующей неделе, приблизительная общая стоимость реконструкции – 2,9 млрд грн.

Справка. Аэропорт в Днепре расположен в 13,5 км к юго-востоку от центра города и в 5 км от автомагистрали Запорожье - Днипро. Здание нового аэровокзала построено в 1985 году и имеет износ на 30%, здание старого аэровокзала работает с 1957 года и изношено на 50%.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
5694 грн.
12
Теги