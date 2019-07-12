Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с планом реконструкции международного аэропорта в Днипре, основная составляющая которой – строительство новой взлетно-посадочной полосы.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

Зеленскому представили три варианта реконструкции аэропорта. Было отмечено, что наиболее приемлемым является проект, предусматривающий строительство взлетно-посадочной полосы на месте старой. Другие варианты содержали предложение строительства полосы на новой территории, что требовало дополнительной работы по отводу земель, а следовательно, увеличение стоимости проекта и сроков.

«Мы сделаем и поможем вам. Средства будут, потому что мы понимаем, что такое для города-миллионника аэропорт», - сказал Президент.

Новая взлетно-посадочная полоса, соответствующая современным стандартам, будет иметь длину 2900 м с возможностью продления до 3200 м.

Для строительства новой полосы на месте старой нужно полтора-два года. Тендер на разработку проекта реконструкции комплекса аэропорта в Днипре планируется на следующей неделе, приблизительная общая стоимость реконструкции – 2,9 млрд грн.

Справка. Аэропорт в Днепре расположен в 13,5 км к юго-востоку от центра города и в 5 км от автомагистрали Запорожье - Днипро. Здание нового аэровокзала построено в 1985 году и имеет износ на 30%, здание старого аэровокзала работает с 1957 года и изношено на 50%.