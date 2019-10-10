9 октября 2019 детективы Национального бюро по согласованию с прокурорами САП сообщили бывшему народному депутату Украины о подозрении во внесении недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины).

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

Поскольку на тот момент экс-нардеп находился в лечебном учреждении, сообщение о подозрении составлено в соответствии со ст. 276 УПК Украины и осуществляется в порядке, предусмотренном ст.135 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а именно - вручено близкой родственнице и направлено по месту жительства подозреваемого.

Следствие установило, что экс-нардеп не указал в электронной декларациях 2015 и 2016 годы факт наличия у него финансовых обязательств перед АО «УкрСиббанк». В частности, речь идет о таких суммах:

∙ в декларации 2015 г.: 149,97 тыс. долл. США и 149,66 тыс. евро;

∙ в декларации за 2016 г .: 467,51 тыс. долл. США и 450,36 тыс. евро;

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с апреля 2018 года.

Ранее прокуратура Киева в рамках производства по завладению средствами банковского учреждения АО «УкрСиббанк» сообщила о подозрении бывшему народному депутату Украины.

По данным Украинской правды, речь идет об экс-нардепе Партии регионов и партии «Возрождение» Дмитрие Святаше.