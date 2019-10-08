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Прокуратура Киева в рамках производства по завладению средствами банковского учреждения АО «УкрСиббанк» сообщила о подозрении бывшему народному депутату Украины. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Так, во время досудебного следствия установлено, что бывший народный депутат Украины IV, V, VI, VII, VIII созывов, в течение 2008 - 2018 годов, действуя как организатор преступления по предварительному сговору с должностными лицами группы компаний «АІС» мошенническим путем завладели денежными средствами, полученными от АО «УкрСиббанк» на основании кредитных договоров, чем нанесли ущерб банковскому учреждению на сумму более 1,1 млрд гривен.

По результатам следствия бывшему нардепу объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и по ч. 3 ст.27 ч. 3 ст. 358 УК Украины (подделка официального документа, который выдается или заверяется предприятием, учреждением, организацией, и который предоставляет права или освобождает от обязанностей, в целях использования их в качестве подделывателем, так и другими лицами, по предварительному сговору группой лиц).

Напомним, ранее в рамках данного уголовного производства сообщено о подозрении генеральному директору корпорации «АІС», а также топ-менеджерам ООО «Импульс-В» (директору и учредителю) в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 УК Украины, а именно пособничестве в завладении чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничестве), совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах.

По данным Украинской правды, речь идет об экс-нардепе Партии регионов и партии «Возрождение» Дмитрие Святаше.
ForUm

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