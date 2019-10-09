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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не одобряет военную операцию, которую ранее в среду начала Турция на севере Сирии.

«Этим утром Турция, которая является членом НАТО, вторглась в Сирию. США не одобряют эту атаку и дали ясно понять Турции, что эта операция - плохая идея», - говорится в распространенном Белым домом заявлении Трампа.

Американский лидер отметил, что американских военных в зоне проведения турецкой операции нет, передает Интерфакс.

В среду, 9 октября, Турция начала военную операцию против курдов. Накануне Трамп пообещал, что Вашингтон не оставляет своих курдских союзников.

«В Турции есть большая курдская диаспора, и она (Анкара, - ред.) отлично понимает, что хотя у нас было только 50 солдат в этом районе Сирии и что их выведут, однако любое необоснованное и ненужное применение силы Турцией будет разрушительным для ее экономики и ее очень хрупкой валюты», - сказал президент США.

По словам Трампа, Вашингтон помогает курдам и оружием, и финансами.

Пока же Турция наносит удары по соседней стране в рамках операции «Родник мира». В ответ с территории Сирии в сторону Турции запустили шесть ракет, кроме того, сирийские курды подожгли нефтяные скважины на севере страны.
ForUm

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