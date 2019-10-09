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Турция начала переброску войск на территорию Сирии, сообщает Bloomberg со ссылкой на турецкий источник.

По его словам, небольшая передовая группа турецких сил вошла в Сирии рано утром в среду недалеко от сирийских городов Таль-Абьяд и Рас-эль-Айн в рамках подготовки к более широкому наступлению, передает 112 Украина.

Задачи турецких военных — заставить курдские вооруженные отряды отойти от границы, сказал собеседник агентства, не став раскрывать другие детали.

Ранее стало известно, что военные США не будут участвовать в запланированном Турцией наступлении в северной Сирии и оставляют позиции у турецкой границы.

Турция объявила, что на этой неделе начнет воздушную и наземную военную операцию в Сирии в регионе, который в основном контролируется курдскими отрядами YPG, которые являются союзниками США, а Анкара считает террористами.

Президент США Дональд Трамп заявил, что сотрет экономику Турции с лица земли, если та «сделает что-то, что он в своей огромной и непревзойденной мудрости сочтет выходящим за рамки». Трамп не пояснил, какие именно действия Турции имеет в виду.

Американские СМИ считают, что речь идет о связанных с Сирией действиях.

В свою очередь вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что страна имеет решимость и силу осуществить свои собственные планы, когда речь идет о национальной безопасности и не может контролироваться угрозами.
ForUm

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