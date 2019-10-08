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Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что страна имеет решимость и силу осуществить свои собственные планы, когда речь идет о национальной безопасности и не может контролироваться угрозами.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Daily Sabah.

«Турция не примет создания террористического коридора или террористического государства рядом со своими границами ни при каких обстоятельствах, чего бы это ни стоило», - сказал Октай.

Он добавил, что Турция сохранит свой подход к будущему сирийцев, чтобы обеспечить мир в регионе.

Комментарии вице-президента появились на следующий день после того, как Трамп пригрозил «уничтожить» экономику Турции, если он сочтет шаги Анкары «запрещенными».

Ранее стало известно, что военные США не будут участвовать в запланированном Турцией наступлении в северной Сирии и оставляют позиции у турецкой границы.

Турция объявила, что на этой неделе начнет воздушную и наземную военную операцию в Сирии в регионе, который в основном контролируется курдскими отрядами YPG, которые являются союзниками США, а Анкара считает террористами.

В прошлом году турецкая лира упала до исторического минимума из-за санкций США.
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